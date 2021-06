Sosedje za prve točke v Londonu in Bukarešti

Belgija je zanesljivo začela euro in potrdila vlogo enega od favoritov. FOTO: Dmitri Loveckij/AFP

Delovna nogometna nedelja na evropskem prvenstvu se bo začela s prvo veliko bitko, na Wembleyju se bosta v skupini D pomerila Anglija in Hrvaška. Popoldanski dvoboj je imel že nekaj vznemirljive predigre, v kateri so zablesteli duhoviti angleški navijači. Nad vadbeni center angleške reprezentanca poslali letalo s sporočilom za strokovni štab in nogometaše – »večina hrvaških golov je dosežena z leve strani«, nadaljevala pa se je z novinarsko konferenco, na kateri je hrvaški kapetanAngleže spomnil na njihovo vzvišenost.»Zavedamo se njihove vrednosti, so eni od favoritov,« je Angliji namenil lepe besede hrvaški selektor, ki je kolegaprelisičil na najpomembnejši tekmi pred tremi leti na svetovnem prvenstvu v Rusiji pri polfinalni zmagi z 2:1.V Bukarešti bodo popoldne euro odprli še drugi slovenski sosedi Avstrijci. Na svojem prvem velikem tekmovanju jih bodo izzvali prav tako dobri znanci Slovenije Severni Makedonci. Na zadnjem včerajšnjem treningu je bil osrednji včerajšnji dogodek v Bukarešti hud naliv.»Za vse smo avtsajderji, toda mi se ne bojimo te vloge. Še bolj bomo motivirani,« je prepričan selektor Severne MakedonijeVečerni termin pripada tekmi Nizozemske in Ukrajine. »Nizozemci igrajo doma, to jim vsaj daje občutek, da imajo močno podporo,« je ukrajinski selektorizpostavil prednost tekmecev.15.00 London: Anglija – Hrvaška18.00 Bukarešta: Avstrija – Severnas Makedonija21.00 Amsterdam: Nizozemska – Ukrajina