Southgate hvali varovance: Številni so izpadli, ker nimajo duha teh fantov

Vzdušje v ekipi je po mnenju angleškega selektorja Garetha Southgata močno pripomoglo k drugi zaporedni uvrstitvi v polfinale velikega tekmovanja. Angleži so v soboto zvečer z dvema goloma kapetana Harryja Kana ter zadetkoma Harryja Maguireja in Jordana Hendersona napolnili mrežo Ukrajine v Rimu in se vračajo v domači London za polfinalni obračun z Dansko. Na preboj v polfinale eura so Otočani čakali kar 25 let, tudi takrat so bili gostitelji turnirja, ki se bo letos od polfinala naprej odvil na Wembleyju.



»Uspela nam je fantastična predstava, ne le s strani igralcev, ki so začeli, temveč tudi igralcev, ki so prišli v igro in ohranjali ta voljni moment, lkoiu9« je na novinarski konferenci po tekmi na rimskem Olimpicu povedal Southgate. »V bistvu sam tudi razmišljam o igralcih, ki jih nisem mogel priključiti ekipi in ki niso bili na igrišču. Tudi oni so izjemnega pomena pri tem, kar počnemo. Tako težko je ohraniti tako veliko skupino pri stvari, veselo, z občutkom, da jih ceniš. Vseeno pa so se ti fantje fenomenalno žrtvovali za skupino. V polfinalu smo zaradi tega duha. Seveda je pomembna tudi kakovost naše igre, a videl sem, kako je veliko držav izpadlo, ker niso imeli duha teh fantov.«



Southgate se lahko z varovanci že obrne proti eni od dveh londonskih polfinalnih poslastic, v prvem polfinalu se bosta pomerili Španija in Italija, v drugem pa bodo Angleži pričakali Dansko, za katero je po srčnem zastoju Christiana Eriksena že na prvi tekmi turnirja izjemno čustven euro 2020.

Na valu čustev

»Vemo, kako dobra ekipa je Danska, to so pokazali na tem turnirju. Jezdijo na valu čustev tudi zaradi tega, kar se je zgodilo s Christianom. Fantastično bo sodelovati v tej tekmi. Imamo več izkušenj s takšnimi tekmami kot skupina, tudi posamično pa imajo igralci izkušnje s takšnih tekem, zato moramo v sredo zvečer to uporabiti,« dodaja Southgate.



Angleži bodo lovili šele svoj drugi nastop v finalu velikih tekmovanj po uspešnem SP 1966, ki je prav tako potekalo na domačih tleh.



»Še vedno nas čaka dolga pot. Pred koncem nocojšnje tekme sem že razmišljal o naslednjem izzivu. To je tisto, kar nas zanima, še nikoli nismo igrali finala evropskega prvenstva, to pa je še ena priložnost za nas, da spišemo zgodovino,« je sklenil Southgate.

