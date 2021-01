Diego Maradona in mundial: prvega so mu vzeli rojaki, drugega Brazilci

V nadaljevanju preberite:

Kakšno slavo bi dosegel legendarni Diego Maradona, če bi imel v svoji vitrini tri naslove svetovnega prvaka, in ne enega? To je bil realen scenarij, po katerem bi sloviti as še močneje spremenil nogometno zgodovino. V majici Argentine je tako ali tako pustil neizbrisen pečat in si zagotovil nesmrtnost. V nadaljevanju tudi o tem, zakaj bi si Maradona zaslužil še kakšen mundial več in zakaj je bilo prvenstvo U-20 na Japonskem prelomno za kariero Maradone.