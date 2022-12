Argentina po naslovu svetovnega prvaka na nogah

Milijoni ljudi v Argentini mrzlično proslavljajo naslov svoje reprezentance pod vodstvom zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu v Katarju. Navijači na ulicah Buenos Airesa in drugih delov južnoameriške države so navijali od pekla do raja, po odločilnem golu Gonzala Montiela za 4:3 po enajstmetrovkah pa veselju ni bilo meja.

»Svetovni prvaki! Messijeva Argentina se je v Katarju dotaknila neba,« je zapisal argentinski časnik La Nacion. Navijači v Buenos Airesu so se množično zbirali okoli ikoničnega obeliska na aveniji 9 de Julio in razvnela se je nezadržna argentinska fiesta za zgodovinsko in zasluženo zmago sinjemodrih v finalu SP.

Pogled na obelisk v Buenos Airesu, kjer Argentinci tradicionalno proslavljajo največje uspehe

Zavladalo je navdušenje, ki se je po zadnjem žvižgu sodnika takoj razlilo po ulicah vse države ob vzklikih »Vamos Argentina«(Gremo, Argentina!) in »Dale campeon!« (Gremo, prvak!).

Predsednik je tekmo gledal doma

Območje je bilo že zaprto za promet, avtobusi so prenehali voziti, trgovine so se zaprle prej. Poleti na južni polobli so Buenos Aires in druga mesta od poldneva naprej ponujala javni ogled finala na velikih zaslonih, medtem ko so bari in restavracije ponujali posebne ponudbe za ogled nogometa.

Upanje na prvi naslov svetovnega prvaka po letu 1986 in tretjega v zgodovini se je povečalo, ko je Argentina v polfinalu premagala Hrvaško s 3:0. Napetost je bilo čutiti na vseh koncih prestolnice in po vsej nogometno nori državi Messija in že preminulega Diega Maradone.

Športno zmagoslavje predstavlja za ljudi žarek upanja v stalni gospodarski krizi Argentine, ki se sooča z visoko inflacijo.

Nekateri so za uspeh sledili tudi svojemu vraževerju, še poročajo mediji. Argentinski predsednik Alberto Fernandez si je finale ogledal doma. Za tem stoji dolga tradicija argentinskih voditeljev držav: potem ko so Južnoameričani na mundialu v Italiji v prisotnosti takratnega predsednika Carlosa Menema leta 1990 proti Kamerunu izgubili z 0:1, so se predsedniki raje držali stran od tekem albiceleste.

»Konec je! Zmagali smo! Hvala, bolha Messi!« so vzkliki, ki odmevajo po ulicah Buenos Airesa.