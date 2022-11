Azzurre zastopajo sodniki, Daniele Orsato odpira mundial

Italijani, štirikratni svetovni prvaki, a še vedno aktualni evropski, bodo po Rusiji pred štirimi leti še drugič zapored izpustili mundial. Toda brez njih ne gre in pričakovati je bilo, da bodo imeli od najvidnejših vlog v Katarju italijanski sodniki. Prvi mož sodniške ekipe pri Svetovni nogometni zvezi, slavni plešec Pierluigi Collina, je uvodno nalogo prvič v zgodovini zaupal rojaku. Prvo tekmo med Katarjem in Ekvadorjem v skupini A, jutri ob 17. uri, bo sodil Daniele Orsato. Po vsej verjetnosti bodo tudi pomočniki na igrišču in v VAR Italijani.

V preteklosti so italijanski sodniki že trikrat vodili finalno tekmo. Sergio Gonella je leta 1978 dirigiral Argentincem in Nizozemcem, Collina leta 2002 Brazilcem in Nemcem, Nicola Rizzoli pa je bil v glavni vlogi leta 2014 v Braziliji na tekmi Argentine in Nemčije.

Šestinštiridesetletni Orsato prihaja iz Vicenze in je s 46 tekmami v ligi prvakov italijanski rekorder. Leta 2020 je bil glavni sodnik v finalu lige prvakov med Bayernom in Paris St. Germainom. Tega leta je bil razglašen za najboljšega sodnika na svetu.