Benzema: napočil čas za slovo od reprezentance

Dnevi okrog božičnih praznikov ponavadi pripadajo prijateljstvu, druženju, tudi premirju morebiti skreganih. Toda pri francoski nogometni reprezentanci je očitno drugače. Ta je sicer tudi na nedavnem mundialu potrdila svojo kakovost, le da tokrat ni osvojila lovorike kot pred štirimi leti v Rusiji. Takrat je v finalu ugnala hrvaško vrsto, tokrat pa je v napeti končnici s podaljškom in izvajanjem enajstmetrovk morala priznati premoč Argentini.

Toda 2. mesto francoskega tabora ni navdušilo, tudi slab teden po finalu je še naprej zaznati številne analize in iskanje razlogov, čemu galskim petelinom tokrat ni uspelo priti do novega naslova. Za marsikoga naj bi bila ključna poškodba Karima Benzemaja, ki se je očitno sprl s selektorjem Didierjem Deschampsom. Za finalni nastop naj bi bil namreč nared, omenjeni prvi mož stroke pa ga ni uvrstil niti na rezervno klop.

Tako je do konca med obema »počilo«, premirja ni, zanj je očitno napočil konec glede igranja pri izbrani vrsti, očitno pa se je Benzema sprl tudi z nekaterimi reprezentančnimi soigralci, Z večino teh je bil povezan na družbenih omrežij, a kar večino je zdaj zbrisal s seznama prijateljev na instagramu. Med tistimi, ki jim sledi, so le še Kylian Mbappe, Raphael Varane, Marcus Thuram, Eduardo Camavinga in Aurelien Tchoumameni.