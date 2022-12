Cipotov prijatelj zašel med navijače in sprožil evforijo

Eden od najboljših argentinskih napadalcev v zgodovini Gabriel Batistita je v Katarju, kjer je bo koncu kariere igral skupaj z nekdanjim slovenskim reprezentantom Fabijanom Cipotom in v njem imel tudi teniškega partnerja, je, naključno ali ne, sprožil veliko evforijo med argentinskimi navijači.

Po tekmi s Poljsko (2:0), ki jo je v vlogi strokovnega komentatorja in v družbi drugih slavnih rojakov Hernana Crespa, Javiera Zanettija, Estebana Cambiassa, Juana Pabla Sorina in Sergia Agüera analiziral in spremljal za argentinski ESPN, je zašel med privržence Argentine in takoj je nastal šov, kakršnega lahko uprizorijo le Argentinci. Privrženci Lionela Messija in drugih »gavčev« so prepoznali 53-letnega »Batigola« in ga ujeli v svoje kremplje. Objemali so ga, vzklikali »Angel Gabriel«, opravljali všečke ...

Batistuta je igral na treh svetovnih prvenstvih, na dveh je dosegel dva trojčka, kar se ni psorečilo še nobenemu nogometašu na mundialih.