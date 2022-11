Cristiano Ronaldo bo najboljši strelec turnirja v Katarju

Portugalska nogometna reprezentanca ne sodi med glavne favorite stavnic za naslov svetovnega prvaka v Katarju. Kljub temu vsi v nogometni družini poznajo ambicije Cristiana Ronalda in njegov motiv, zato odličnih Portugalcev ne kaže odpisati. Nekdanji vratar španske reprezentance Iker Casillas sodi med poznavalce, ki izjemno cenijo tako Portugalce kot Ronalda, s katerim si je Iker nekoč delil slačilnico madridskega Reala.

Iker Casillas (zgoraj levo) in Cristiano Ronaldo (zgoraj desno) sta bila med letoma 2009 in 2015 soigralca v madridskem Realu. FOTO: Glyn Kirk/AFP

»Prej sem menil, da bo najboljši strelec mundiala postal Karim Benzema, a ga je na žalost prizadela poškodba. Veliko jih kandidira za zlati čevelj v Katarju, denimo Neymar, Messi in še kdo, toda največje možnosti za to lovoriko pripisujem Ronaldu. Ljudje pozabljajo, kaj vse je že naredil. Takoj bi ga vzel v svojo ekipo še danes. Cristiano še vedno premore vse, kar je treba, da lahko igra na najvišji ravni,« je prepričan 41-letni vratar o štiri leta mlajšemu asu. Portugalska je članica skupine H, v kateri so še Gana, Urugvaj in Južna Koreja, njen prvi tekmec bo v četrtek ob 17. uri ekipa Gane.