Domačini Nemcem kazali fotografije Özila in si pokrivali usta

Ne samo na relaciji Washington–Teheran, na svetovnem nogometnem prvenstvu se iskri tudi med Doho in Berlinom. Razlog so seveda protesti nemških nogometašev in nogometne zveze, ki poskušajo na različne načine kljub posredovanju Mednarodne nogometne zveze podpreti skupnost LGBTQ oziroma opozarjati na nepravilnosti v državi gostiteljici, tamkajšnji navijači pa so med nedeljsko tekmo Špancev in Nemcev slednjim odgovorili s fotografijami nekdanjega reprezentanta Mesuta Özila in pokrivanjem ust – tega so se ob uradnem fotografiranju pred uvodno tekmo letošnjega mundiala proti Japonski (1:2) seveda poslužili ravno Nemci.

Özil, ki ima turške korenine, se je leta 2018 po hudih kritikah javnosti zaradi neuspeha na svetovnem prvenstvu v Rusiji poslovil od reprezentance, nemško zvezo, navijače in medije pa je obtožil rasizma. »Ko zmagamo, sem Nemec, ko pa izgubimo, sem priseljenec,« je takrat dejal Özil, ki je bil tarča kritik tudi zaradi fotografije s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Predsednik nemške zveze Reinhard Grindel, ki je kasneje osramočen odstopil s položaja – kot darilo je namreč prejel luksuzno uro ukrajinskega oligarha – se je Özilu tudi opravičil, rekoč, da bi mu ni dovolj trdno stal ob strani.