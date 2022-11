Enemu Garethu ne gre, drugi navdihuje

V nadaljevanju preberite:

Anglija in kdo še? V skupini B naj ne bi bilo neznank o tem, kdo je favorit in potnik v osmino finala, toda Angležem, ki bodo danes odprli mundial proti Irancem, je vedno treba gledati pod prste in jih kljub vsej njihovi nogometni veličini jemati previdno in s treznim pomislekom: so dejansko tako močni, kot naj bi bili? Še bolj vznemirljiva in odločilna bo najbrž druga tekma v skupini B med Walesom in ZDA. Nizozemska in Senegal bosta zaokrožila prvo kolo v skupini A. Oči nogometnih navijačev Anglije in Walesa bodo uprte v dva Garetha, Southgata in Balea.