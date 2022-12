Enrique igralcem naložil 1000 kazenskih strelov

V osmini finala SP v Katarju je bilo le eno presenečenje. Španija je po Nemčiji in Belgiji postala še ena od velikih evropskih reprezentanc, ki se je zlomila pod pritiskom. Maroko jo je izločil po izvajanju 11-metrovk.

Španski selektor Luis Enrique je s klopi nemočno opazoval, kako so njegovi igralci (Sarabia, Soler, Busquets) eden za drugim izgubljali dvoboj z Bonom, sicer vratarjem Seville. Enrique si ne more očitati, da ekipe ni pripravil na ta scenarij. Ker se je želel izogniti ponovitvi SP 2018, kjer je Španija izpadla po 11-metrovkah proti Rusiji, in EP 2020, kjer jo je v polfinalu na tak način izločila Italija, je pred odhodom v Katar vsem igralcem naročil, da morajo izvesti vsak po vsaj 1000 enajstmetrovk.

Luis Enrique je povedal, da je igralcem naročil 1000 enajstmetrovk. FOTO: Javier Soriano/AFP

»Verjamem, da so naredili domačo nalogo. Rekel sem jim, da ne bo dovolj, če bomo 11-metrovke vadili šele tu v Katarju. Gre za trenutek maksimalnega pritiska. Je čas, ko moraš pokazati mirnost in narediti, kar si ponovil tisočkrat. Te stvari se da naučiti, vse manj gre za srečo, loterijo,« je povedal Enrique, čigar fantje so naposled padli na zrelostnem izpitu.