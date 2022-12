Favoriti stopili na plin za spektakularne klasike

V nadaljevanju preberite:

Nizozemci so v osmini finala brez prevelikega naprezanja odpravili naivne Američane, Argentinci z nekaj zadnjih minut trepetanja Avstralce, Francozi tudi ne s preveč naprezanja Poljake, najlažje delo pa so imeli Angleži proti Senegalcem. Pod taktirko selektorja Louisa van Gaala so tulipani v Katarju odlično izkoristili sanjski spored brez dvobojev z najboljšimi in se zdaj zapeljali pred najvišjo oviro: argentinsko. Dolgočasnost, kot so rojaki označili pragmatične igre brez spektakla in višjega ritma ter s tem uperili prst v selektorja, je izstavila najboljši račun.

«Naj gredo domov, če se dolgočasijo,« si je veteran med selektorji, 71-letni van Gaal, privoščil jezični obračun s kritiki iz vrst sedme sile. Toda kljub tretji zmagi je vsem jasno, da so Lionel Messi in Argentinci tisti pravi nasprotniki, ki bodo določili, kako uspešen za oranžne bo 22. mundial. In obratno, tudi Argentinci na SP še niso imeli nasprotnikov iz najmočnejšega kakovostnega razreda.