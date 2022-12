Hrvaški bogataši v Čilu navdušeni nad rojaki v Katarju

Potem ko so Hrvati na dramatičen način premagali Japonsko in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu, so se oglasili s pismi in besedami podpore njihovi rojaki z vseh koncev sveta. Pred petkovim spopadom z Brazilijo je javno podprl rojake v Katarju tudi podjetnik Andronico Lukšić Craig, najbogatejši Čilenec, čigar korenine segajo na Hrvaško.

»Čustven preboj Hrvaške v četrtfinale. Sijajen vratar! Zdaj čakamo Brazilce,« je zapisal 68-letni Lukšić, eden od približno 200.000 prebivalcev Čila s hrvaškim poreklom, med katerimi sta tudi predsednik države Gabriel Borić (njegov praded je priplul v Čile pred 150 leti iz Dalmacije) in predsednik parlamenta Vlado Mirošević!

Lukšić je najbogatejši med njimi, v svojem portfelju pa ima tudi rudnik bakra, banko, polnilnico vode in nekaj medijskih hiš v državi z 19 milijoni prebivalcev.