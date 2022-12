Izzvani Samuel Eto'o premikastil vplivneža

Nekdaj eden od najboljših napadalcev na svetu, ki je zabijal gole za Barcelono, Inter, Chelsea ..., in zdajšnji predsednik Nogometne zveze Kamerun Samuel Eto'o ima zelo tanke živce. Na prizorišču tekme med Brazilijo in Južno Korejo si je po koncu dvoboja privoščil hud incident. Pri odhodu s štadiona 974 se je najprej odzval pozivom navijačev in se z njimi fotografiral, dokler k njemu ni prihajal možakar s kamero v roki. Najprej sta se na hitro sporekla, potem pa se je Eto'ju zatemnilo pred očmi in se je vanj zapodil v slogu kung-fu borca. Ko ga je ujel, ga je zbil na tla z udarcem s kolenom v obraz.

Enainštiridesetletni Kamerunec je obračunal z alžirskim YouTube vplivnežem Saidom Mamounijem. »Na policijski postaji sem ga prijavil. Udaril me je v prsa, obraz in komolec. Uničil je kamero in mikrofon. Vprašal sem ga, kako je Bakary Gassama (gambijski sodnik na SP), ali mu je dal podkupnino. Potem me je napadel,« je drzni vplivnež priznal, da ga je tudi izzval.

»Usr**i črnuh, vrni se na svojo plantažo banan,« so besede Mamounija, ki naj bi ujezile Eto'oja, citirali različni mediji.