Kakšen dan! Nastop svetovnih prvakov le ogrevanje za večerni spektakel

Tudi današnji dan na svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša veliko za navdušene nad vrhunsko igro. Po dve tekmi bodo igrali v skupinah C in D, prav zanimivo bo spremljati, kdo si bo v Katarju priigral nastop v osmini finala in kdo bo moral pripraviti kovčke po treh odigranih tekmah na letošnjem mundialu.

Ob 16. uri bodo odprli akcijo v skupini D, v kateri tekmujejo svetovni prvak Francija (6), Avstralija (3), Danska in Tunizija (obe po 1). V zadnjem kolu se bosta pomerili Avstralija in Danska ter Tunizija in Francija, ob že uvrščeni Franciji se torej obeta izjemno zanimiv razplet skupine. Avstralce »krasi« razlika v golih 2:4, Danska in Tunizija imata po dosežen gol manj (1:2 in 0:1).

Ob 20. uri naj bi dočakali vrhunec današnjega programa, potem ko bomo sinhrono spremljali tekmi med Poljsko in Argentino ter Savdsko Arabijo in Mehiko. Bomo videli, kako se bosta razšla Lionel Messi in Robert Lewandowski. Pozor, v primeru enakega števila točk najprej štejejo gole z vseh tekem, šele nato izkupiček iz medsebojnih tekem. Vrstni red: Poljska 4 (2:0), Argentina (3:2) in S. Arabija (2:3) po 3, Mehika (0:2) 1.