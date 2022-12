Kylian Mbappe se bo vmešal v dvoboj Messi-Ronaldo

V nadaljevanju preberite:

V Katarju odštevajo zadnje dni do vrhunca 22. svetovnega prvenstva v nogometu, navijači, ki še vedno kapljajo v Doho, pa so prejšnje polemike spremenili v dilemo: kdo ima več možnosti za zmago – Argentina ali Francija? Morda je na obzorju najboljša tekma mundiala, morda dramatičen vrhunec, škarje in platno bi lahko imela v rokah najboljša »preživela« nogometaša na svetu.

Kylian Mbappe je ob prvi tekmi z Ronaldom objavil sporočilo in ga poimenoval »Idol«, nedavno Ronaldovo objavo na instagramu – potem ko ga je selektor Fernando Santos posadil na klop – pa je Mbappe podkrepil z odgovorom »G. O. A. T.«, kar v angleščini pomeni največji vseh časov.