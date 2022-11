Legendarni Madžari so jim zaman zabili osem golov

Finale prvenstva v Švici je bil vsaj na papirju odločen že pred prvim sodnikovim žvižgom. Razlika med tekmecema pred in po prvenstvu ni bila nikoli tako velika kot v finalu SP 1954 med favoriziranimi Madžari in Zahodno Nemčijo.

Le kaj bi nemški »obrtniki« lahko opravili proti takratni enajsterici stoletja z legendarnimi Ferencem Puskasem, Sandorjem Kocsisom, Nandorjem Hidegkutijem, Zoltanom Cziborjem in drugimi? Pravzaprav nič. Moštvi sta se srečali že v predtekmovanju, ko so Madžari slavili visoko z 8:3. A na koncu se je obrnilo drugače.

Zahodni Nemčiji je poraz z Madžari v predtekmovanju pravzaprav ustrezal, saj je dobila lažje tekmece in do finala odpravila Jugoslovane ter Avstrijce. Madžari pa so morali na poti do finala ugnati Urugvajce in Brazilce, moštvi, ki sta se na zadnjem SP pomerili v finalu.

Za nameček je deževalo, kar je Nemcem ustrezalo

Morda so Madžari Nemce po visoki zmagi v predtekmovanju tudi podcenjevali, na koncu so Nemci dokazali, da znajo igrati nogomet, ko so v polfinalu premagali Avstrijo kar s 6:1. Ob polčasu so vodili le z 1:0, v drugem delu pa dobesedno "povozili" nasprotnika.

Wankdorf štadion v Bernu je bil prizorišče finalne tekme SP 1954. FOTO: Wikipedia

Za Zahodno Nemčijo, ki se je po porazu v drugi svetovni vojni počasi postavljala na noge, so bili uspehi reprezentance izjemnega pomena, saj so si na ta način vračali nacionalni ponos. V Bern je pripotovalo kar 30.000 nemških navijačev, ki so poskrbeli, da je njihova reprezentanca igrala pred »domačim občinstvom«.

Za nameček je deževalo, kar je Nemcem ustrezalo. Tretja prednost pa je bila poškodba Ferenca Puskasa, ki je imel težave z gležnjem, a kljub temu nastopil. Začetek je bil pričakovan in Madžari so v deveti minuti finala povedli z 2:0. V naslednjih devetih minutah pa so Nemci izid poravnali in se nato dostojno upirali tekmecu.

V 84. minuti so dosegli zmagoviti gol za 3:2. Kakšen pomen je imel ta uspeh, najbrž najbolj zgovorno pove dejstvo, da se med naštevanjem športnih uspehov Nemčije še dandanes vedno znajde prav ta zmaga, ki so jo poimenovali kar bernski čudež.