Matjaž Kek: Le ta derbi si bom ogledal v Katarju, druge raje doma

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je premierno igrala na svetovnem prvenstvu leta 2002 pod vodstvom selektorja Srečka Katanca, nazadnje je bila del nogometne elite na velikem turnirju leta 2010 v Južni Afriki. Tedaj jo je vodil isti selektor kot dvanajst let pozneje – Matjaž Kek. Mariborski trener je tudi zato pravšnji sogovornik o mundialu v Katarju, ki bo za en mesec ustavil čas tudi pri nas.

»Raje spremljam prvi del prvenstva. V skupinskem delu ekipe vendarle igrajo bolje in bolj odprto. V Rusiji 2018 smo bili nad tem vsi navdušeni, goli so kar deževali, spoznali smo VAR, … Ko ekipe preidejo na izločanje, je ključno le napredovanje, zato igrajo taktično bolj zaprto in pragmatično,« je prepričan Matjaž Kek.

Mariborčan nam je opisal krog favoritov, razkril, koga bo spremljal v Katarju in za koga bo stiskal pesti. »Morda bomo videli več presenečenj. Vem, da je bilo v Južni Afriki več stvari, na katere smo se morali hitro odzvati, ker nam Evropejcem kaj ni bilo samoumevno. Podobno se lahko zgodi v Katarju,« je dodal. Več v spodnjem intervjuju.