Na eni strani ima Ronalda, na drugi Neymarja

Brazilski nogometni as Richarlison tako kot njegovi soigralci in rojaki še ni prebolel tesnega poraza (po enajstmetrovkah) proti Hrvaški in četrtfinalnega slovesa od svetovnega prvenstva v Katarju. Tolažbo je našel tudi v novi prav posebni tetovaži, ki si jo je dal narediti na svojem hrbtu.

Richarlisonova pleča zdaj ob lastnem portretu na eni strani krasi tudi obraz reprezentančnega soigralca Neymarja, na drugi strani pa portret slovitega rojaka Ronalda, za katerega sicer ne skriva, da je njegov veliki vzornik.

Pod omenjenimi obrazi je še tetovaža dečka; ta ima na sebi Richarlisonov dres s številko 9, ki gleda proti faveli. Napadalec Tottenhama je sicer na tem mundialu zabil tri gole, od katerih je bil drugi (s škarjicami) proti Srbiji zagotovo eden od najlepših v Katarju.