Na igrišču tudi boks in pljuvanje, mundial pa brez težav Brazilcem

Nadaljujemo pregled preteklih svetovnih prvenstev. Boj za najboljšega na svetu leta 1962 v Čilu je bilo kratko malo »spregledano prvenstvo«. Največji krivec je bila oddaljenost. Televizija je bila že razvita, žal pa slika še ni potovala iz Čila v evropska gospodinjstva. Po drugi strani pa je bil dokaj nezanimiv tudi nogomet. Reprezentance so gojile izjemno obramben stil igre. Izjema je bila Brazilija, ki je tudi zato brez večjih težav še drugič stopila na najvišjo stopnico.

Brazilci so v predtekmovanju ugnali Mehiko (2:0) in Španijo (2:1), ki je na prvenstvu nastopila brez zvezdnika Alfreda Di Stefana. Ta se je sprl s trenerjem Heleniom Herrero in si zato prvenstvo ogledal kot turist, kar v tistih časih še ni bilo samo po sebi umevno.

Pele je bil takrat na igrišču že »nogometni polbog«

Brazilcem je točko na prvenstvu odščipnila le Češkoslovaška (0:0), pri Braziliji pa velja dodati, da se je do te tekme poškodoval Pele, ki je prvenstvo v nadaljevanju spremljal kot gledalec. Pele je bil takrat na igrišču že »nogometni polbog« in strokovnjaki si še vedno niso edini, kdo je ob njegovi odsotnosti prevzel vodenje ekipe. Nekateri menijo, da je bil to Mario Zagallo, drugi Garrincha.

V nadaljevanju so Brazilci v četrtfinalu odpravili Anglijo (3:1), v polfinalu Čile (4:2) in v finalu spet naleteli na takratno Češkoslovaško, ki je do tam prišla predvsem po zaslugi izjemnega vratarja Wilhelma Schroiffa. Vratar pa v finalu ni imel svojega dne in je Amarildu dal lepo žogo za vodstvo z 2:1, pri strelu Zita z glavo (3:1) pa je deloval popolnoma nemočno. Začetno vodstvo Češkoslovaške je bilo naenkrat nepomembno.

Prvenstvo je zaznamovala tudi tekma med Čilom in Italijo v predtekmovanju. Kasneje so jo nekateri poimenovali »svetovna vojna v brcanju«. Nogometaši pa se niso le brcali, saj je Leonel Sanchez z boksarskim vložkom zlomil nos nasprotniku, za nameček pa ostal nekaznovan. Britanski sodnik Ken Aston, ki je spregledal številne brce, prav tako ni želel videti, da nogometaši Čila po vrsti pljuvajo Italijane in jih izzivajo. Z igrišča pa se je na drugi strani odločil poslati Italijana Giorgia Ferrinija in Maria Davida.