Osupljivi podatki: Đoković hitrejši od Haalanda

Če ne štejemo tistih, ki si lahko pomagajo z jeklenimi konjički, je odgovor seveda na dlani: Usain Bolt, svetovni atletski rekorder, je v najboljših časih dosegel hitrost 44,72 km/h.

Na drugem mestu je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbape (38,02 km/h), na stopničkah pa se je znašel tudi žal že pokojni novozelandski ragbist Jonah Lomu (37,44).

Za igralcem ameriškega nogometa Tyreekom Hillom (37,2) pa se je že znašel srbski teniški as Novak Đoković (36,02), ki mu sledita norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland (36,0) in ameriški košarkar Russell Westbrook (34,76).

»Merjenje maksimalne hitrosti v tenisu je zelo težko, saj gre za šport, v katerem prevladujejo kratki in eksplozivni šprinti, toda študija Avstralske teniške zveze je leta 2016 sestavila lestvico najhitrejših: na prvem mestu je bil z veliko prednostjo Đoković, ki je bil takrat v najboljši formi kariere,« so zapisali pri Marci in omenili, da so Rafaelu Nadalu denimo »izmerili« zgolj 26,84 km/h, kar ga je uvrščalo šele na skromno 12. mesto v karavani.