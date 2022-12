Hrvaško je v petek zajel val navdušenja po zmagi nogometne reprezentance nad Brazilijo v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Katarju. Hrvaško nogometno navdušenje pa je bilo moč zaznati tudi Braziliji, ki je po presenetljivem porazu v stanju hudega šoka. Na sedežu Društva prijateljev Hrvaške v Mooci, četrti na vzhodu São Paula, je bilo vzdušje povsem drugačno kot drugod po Braziliji. Hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na poročanje medija Agencia Brasil, ga je opisala kot otok sreče v morju razočaranja. »Ne glede na to, kako se bo razpletla tekma, moja ekipa je že zmagala,« je pred dvobojem dejal profesor Carlos Alberto Majer, oblečen v majico, ki je imela spredaj zeleno rumene barve, na hrbtni strani pa rdeče belo šahovnico.

Tako on kot preostali gledalci s hrvaškimi koreninami so ostali nemi, ko je Neymar v 106. minuti, v prvem podaljšku, Brazilijo popeljal v vodstvo. A ko je Bruno Petković v 117. minuti izenačil na 1:1 je spet sledilo navdušenje. »Hrvaška, Hrvaška,« je odmevalo v Mooci, ko se je tekma podaljšala v enajstmetrovke, v katerih so bili boljši finalisti prejšnjega SP leta 2018, ko so naslov osvojili Francozi. »Igralci so se borili, tudi naša zgodovina je takšna, polna boja, polna upora,« je med drugim, ob opisovanju zgodovine svojih prednikov, brazilskim medijem povedal podjetnik Gabriel Farac, sin Hrvata. Zahvalil se je tudi vsem Brazilcem, ki so zraven spremljali tekmo, in dodal, da je bilo vzdušje res čudovito.

V Braziliji sicer živi približno 80.000 Hrvatov in njihovih potomcev, kažejo podatki Osrednjega državnega urada za Hrvate zunaj Hrvaške s sedežem v Zagrebu. Po vzoru sosednje Argentine, s katero bo Hrvaška igrala v polfinalu SP, so tudi v Braziliji decembra 2020 začeli s projektom Digitalni seznam Hrvatov in njihovih potomcev v Braziliji, s čimer želijo dobiti točno število hrvaških prebivalcev in kje se nahajajo v tej južnoameriški državi. Zdajšnji podatki kažejo, da v São Paulu živi 85 odstotkov vseh Hrvatov in njihovih potomcev. Zelo žalostno pa je bilo vzdušje drugod po Braziliji, ki živi za nogomet, a je tokrat ponovno ostala pred vrati zaključnih bojev na SP, kot je bilo to tudi že na prejšnjem mundialu v Rusiji. Tudi tam so se Brazilci poslovili v četrtfinalu, ko so z 1:2 klonili proti Belgiji.