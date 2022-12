Pepe: Naslov naj kar podarijo Argentini

Nogometno svetovno prvenstvo v Katarju je pripravilo novo veliko presenečenje. Maroko je prek Portugalske z zmago 1:0 prvič v zgodovini afriških in arabskih držav prišel do polfinala mundiala. V afriški zasedbi je tako oblica dobre volje, v Portugalski, pri kateri je Cristiano Ronaldo najverjetneje nastopil na zadnjem SP, pa precej razočaranja.

Gol Youssefa En-Nesyrija je Maročane pripeljal pred vrata raja. Nebeški skok napadalca Seville je v 42. minuti poskrbel za solze sreče med privrženci Maroka in solze žalosti pri Ronaldu in druščini. Ti so imeli terensko pobudo, a je Maroko zdržal vse nalete, čeprav je zadnje minute igral z igralcem manj.

»Igrali smo proti res dobri Portugalski. Imamo kar nekaj poškodb v ekipi, toda pred tekmo sem fantom dejal, da moramo spisati zgodovino za Afriko. Zelo, zelo sem srečen,« je francoska tiskovna agencija AFP navedla selektorja Maroka Walida Regraguija, v Franciji rojenega nekdanjega maroškega reprezentanta, prvega afriškega selektorja v polfinalu SP.

Občinstvo na stadionu Al Tumama v Dohi je bilo večinsko za maroško napredovanje, medtem ko je Portugalska pritiskala za svoj tretji polfinale mundialov. Blizu izenačenju je bila ob koncu tekme, ko je Pepe z glavo zgrešil iz bližine, kar je zelo razveselilo predvsem Jawada El Yamiqa, ki je izkušenega branilca poljubil na glavo.

»Mislim, da nismo zasluženo izgubili, ampak to je nogomet. Razočarani in jezni smo, ker smo mislili, da bi lahko prišli v finale in tudi tam zmagali,« je po tekmi povedal selektor Portugalske Fernando Santos. »Če bi moral izpostaviti dva, ki sta najbolj razočarana, sva to Cristiano Ronaldo in jaz,« je dodal Santos, ki je tako proti Švici v osmini finala kot danes v četrtfinalu Ronalda sprva pustil na klopi.

»Ničesar ne obžalujem, mislim, da je ekipa proti Švici igrala zelo dobro. Cristiano je odličen nogometaš in je vstopil, ko sem mislil, da je to potrebno,« je še povedal Santos.

V prvi postavi pa je bil Pepe, ki je bil razburjen še zaradi drugega razloga. »Nedopustno je, da je bil glavni sodnik danes Argentinec, posebej po tem, kar se je zgodilo včeraj, na čelu z vsem pritoževanjem Lionela Messija,« se je Pepe ozrl na petkovo tekmo Argentine in Nizozemske, na kateri so mnogi videli sojenje bolj v korist Argentine. »Po tem, kar sem videl danes, lahko kar podarijo naslov Argentini,« se je še pritoževal Pepe.

Pepe je imel pripombe na izbor glavnega sodnikaa Argentinca Facunda Tella. FOTO: Paul Childs/Reuters

Toda Maročanov, ki so doslej prejeli le en gol na turnirju, to ne bo zmotilo pri praznovanju, nenazadnje pa so na tem prvenstvu med drugim premagali tudi tradicionalni nogometni sili Belgijo in Španijo, na začetku pa remizirali s polfinalistko Hrvaško.

»Noro je. Živimo sanje in se nočemo prebuditi,« je povedal krilni nogometaš Maroka Sofiane Boufal in dodal: »Vse, kar smo dosegli, smo si zaslužili. Trdo delamo. In ni še konec. Še vedno je pred nami polfinale, in, bog daj, finale.« Najprej pa bo na vrsti polfinale proti Franciji ali Angliji.

Maročani, imenovani tudi atlaški levi, so hitro dobili številne čestitke v slogu »zgodovina celine«, »kurja polt«, »senzacionalna zmaga« in podobno. Nekdanji zvezdniški napadalec Slonokoščene obale Didier Drogba pa je na Twitterju zapisal: »To je to, uspelo jim je!!!! Bravo, Maroko, za ta dosežek. Naj živi Afrika! Walid Regragui, moj brat, tako sem vesel zate.«

Maroško zasedbo pa je pohvalil tudi nekdanji angleški reprezentančni napadalec Gary Lineker: »Senzacionalna zmaga Maroka. Drzni, živahni, organizirani, mirni in zasluženo napredovali. Prva afriška ekipa, ki je prišla do polfinala svetovnega prvenstva. Bravo.«