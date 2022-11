Poškodovani Lukaku v reprezentanci za mundial

Belgija bo na svetovno prvenstvo v Katar odpotovala s tremi trenutno poškodovanimi igralci. Med njimi je tudi poškodovani napadalec milanskega Interja Romelu Lukaku. Prvi zvezdnik Belgije poleg Kevina De Bruyneja iz Manchester Cityja je to sezono za Inter nastopil le na štirih tekmah serie A in eni v ligi prvakov. »Kot vsi vemo, Romelu ni povsem pripravljen. Toda najprej imamo predkrog SP in nato nov turnir od izločilnih bojev dalje. Menimo, da lahko z medicinskega vidika igra pomembno vlogo za nas od izločilnih bojev naprej,« je dejal selektor rdečih vragov Roberto Martinez, ko je objavil 26-člansko ekipo.

Poleg Lukakuja sta trenutno poškodovana še branilca Jan Vertonghen (Anderlecht) in Thomas Meunier (Borussia), Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo sicer reprezentancam dovolila, da v primeru poškodbe ali covida-19 lahko ekipo spremenijo do 24 ur pred prvo tekmo na SP. Belgijci bodo v skupini F igrali s Kanado, Hrvaško in z Marokom.

Na seznamu belgijske reprezentance so vratarji Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg), branilci Toby Alderweireld (Antwerpen), Jan Vertonghen, Zeno Debast (oba Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester City), Arthur Theate (Rennes).

Med vezisti je Martinez vpoklical sledeče nogometaše: Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester City), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Axel Witsel (Atletico Madrid), Youri Tielemans (Leicester City), Amadou Onana (Everton), Hans Vanaken (Club Brugge) in Yannick Carrasco (Atletico Madrid).

Med napadalci pa so na seznamu Eden Hazard (Real Madrid), Leandro Trossard (Brighton), Romelu Lukaku (Inter Milano), Michy Batshuayi (Fenerbahče), Charles De Ketelaere (Milan), Lois Openda (Lens), Jeremy Doku (Rennes) in Dries Mertens (Galatasaray).