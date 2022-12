Poslednji mundial malega velikana Luke Modrića

V nadaljevanju preberite:

Luka Modrić ne bo svetovni nogometni prvak s Hrvaško. Argentina je bila z Lionelom Messijem in tudi močno podporo stricev iz ozadja premočna. A najbrž najbolj znani Hrvat na planetu Zemlja o tem, kako ni osvojil nogometnega Olimpa z reprezentanco, po svoji upokojitvi ne bo na veliko govoril svojim naslednikom. Veliko več bodo od njega odnesli, če bodo prisluhnili njegovi poti od malega pastirčka iz zadrskega zaledja, ki ga ni obšla niti vojna, do zvezdnika in legende največjega kluba na svetu madridskega Reala. In če so slišali in videli, kako so ga na tako rekoč vseh največjih štadionih na svetu pozdravljali s stoječimi ovacijami.