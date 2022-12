Ronaldo Neymarju: pojdi k psihologu

Slovo Brazilije v četrtfinalu svetovnega prvenstva po porazu proti Hrvaški še vedno boli. Tudi nekdanji odlični napadalec, pravi, brazilski Ronaldo, je dodal svojo oceno in jo usmeril predvsem proti Neymarju, ki ga je nov spodrsljaj petkratnih svetovnih prvakov močno prizadel.

»Svetoval bi mu obisk psihologa. Potrebuje psihološko podporo, ker je pritisk, s katerim se sooča, nesorazmeren za človeka,« je bil iskren še vedno izjemno priljubljeni prvi strelec mundiala na Japonskem in v Južni Koreji ter najboljši strelec Brazilije na svetovnih prvenstvih. Ronaldo, zdaj predsednik in večinski lastnik španskega kluba Real Valladolid, je opozoril na skrb za duševno zdravje in da se je tega vprašanja treba skrbno lotiti. »Cel svet gleda reprezentanco, še posebej na svetovnih prvenstvih. Svet je gledal Neymarja,« je povedal napadalec z vzdevkom Fenomen, ki je na SP v Franciji leta 1998 šel skozi hudo psihično bitko. Pred finalom naj bi celo imel epileptični napad. Na koncu pa je le pomiril privržence Neymarja in rekel, da se bo nogometaš hitro pobral in vrnil z enako strastjo in željo.