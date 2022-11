Seksualni plenilec in prevaranec nevarno blizu

Nekdanja angleška nogometna reprezentanta John Terry in Wayne Bridge v Katarju prebivata v istem hotelu. Nič nenavadnega, toda nekoč soigralca v angleški reprezentanci in Chelseaju sta sprta že dvanajst let in sta se doslej spretno izogibala drug drugemu. Razen na medsebojnih tekmah. Leta 2010, ko je Bridge igral za Manchester City, je zavrnil rokovanje s Terryjem.

Nogometaša sta v navzkrižje prišla po zelo odmevni aferi leta 2009, ko je The News of the World razkril, da je Terry prijateljeval s Bridgejevo srčno izbranko Vanesso Perroncel. Ta je zapise ovrgla in izvlekla opravičilo, z Bridgejem sta se razšla.

Bridge se je po razkritju reprezentančno upokojil, čeprav je bil kandidat za SP v Južni Afriki. »Za angleško reprezentanco bi bilo nevzdržno in potencialno razdiralno, če bi bila v selekcijo Terry in jaz,« je pojasnil svoj umik bočni branilec, ki je v Katarju kot povabljenec Fifa, Terry pa je strokovni komentator pri beIN Sports. Po poročanju The Times ni znano, ali sta se tudi že srečala v hotelu s 362 sobami, kjer je za nočitev treba plačati 1150 evrov.