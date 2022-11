Spopad Srbije in Švice le vrhunec štiridnevnega šova v Katarju

V nadaljevanju preberite:

Navdušenci nad vrhunskim nogometom bi lahko prišli na svoj račun ob prelomu novembra z decembrom. Kdo ve, ali se bo še kdaj zgodilo, da bomo lahko v tem obdobju prav vsak dan uživali v najmanj eni dramatični tekmi najvišje ravni – kot se bo to dogajalo od danes do petka. Osmino finala mundiala v Katarju so si zagotovile le tri – Francija, Brazilija in Portugalska, vse je torej odprto!

Scenarij so si Srbi napisali kar sami. Po neverjetno privlačni, dramatični in napeti tekmi s Kamerunom, polni zasukov, bodo morali namreč srbski orli za vsako ceno premagati švicarske gastarbajterje, pri čemer naj tokrat ne bi prišlo do političnih provokacij med Srbi in nogometaši Švice albanskih korenin. Vsaj tako obljubljajo glavni akterji dvoboja.