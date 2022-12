Turški psi in singapurski varnostniki za red in mir v Katarju

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v Katarju so svetovni mediji že pred časom okronali za najdražje vseh časov. Ocene se gibljejo med 6,5 in 10 milijardami dolarjev, vsaj milijardo zneska pa so organizatorji namenili za zagotavljanje varnosti. Poudarek naj bi bil na obrambi pred kibernetskimi napadi, medtem ko navijače seveda bolj skrbi, kdo in predvsem kako bo skrbel za njihovo varnost na terenu. V državi z nekaj manj kot tremi milijoni prebivalcev – katarski potni list jih ima zgolj 12 odstotkov – tako na delu vidimo pisano druščino iz Bangladeša, Indije, Indonezije, Pakistana …