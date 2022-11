V blagajno kar 700 milijonov evrov več kot v Rusiji

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je na novinarski konferenci v Dohi pred nedeljskim začetkom svetovnega prvenstva v Katarju dejal, da bo prvenstvo v tej zalivski državi prineslo približno 700 milijonov evrov več prihodkov v blagajno njegove organizacije kot prvenstvo pred štirimi leti v Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Infantino je pojasnil, da bodo medijske pravice višje za približno 200 milijonov, podobno vsoto več bodo prinesli sponzorski dogovori, od prodaje vstopnic pa naj bi Fifa dobila med 200 in 300 milijonov več. V nedeljo bo Fifa razkrila, kako bodo del sredstev razdelili nacionalnim nogometnim zvezam.

»Govorili so nam, da bodo zaradi prvenstva v Katarju sponzorji bežali od Fife, da bodo ljudje protestno zamenjali programe, ko bodo tekme SP, da ne bo nihče prišel v Katar, ker je prvenstvo med zimo na severni polobli. Ne vem, ali so vsi ti ljudje, ki verjamejo Fifi, Katarju in imajo radi nogomet, neumni, ali pa so se na drugi strani malce zmotili kritiki in skeptiki,« je dejal Infantino.