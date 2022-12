V Katarju brez južnoameriškega finala, obetajo se spektakularni dvoboji

Po petkovih zadnjih tekmah skupinskega dela je dokončno jasno, da za mnoge sanjskega finala med Brazilijo in Argentino ne bo. Glede na razpored se ekipi lahko srečata v polfinalu, če bosta uspešno prebrodili naslednji dve tekmi. Brazilce najprej čaka tekma z Južno Korejo, nato pa zmagovalec dvoboja med presenečenjem prvenstva Japonci, ki so v Katarju že strli Špance in Nemce, ter svetovnimi podprvaki Hrvati.

Štadion Lusail Iconic bo 13. decembra pričakal drugega polfinalista. Argentino na poti do tja čaka najprej Avstralija, nato pa zmagovalec dvoboja med Nizozemsko in ZDA.V drugi polovici razpredelnice so pod drobnogledom Španci, ki so jim nekateri očitali nameren poraz z Japonci v skupinskem delu, s čimer so si priigrali ugodnejši razpored in njihove delnice so v boju za vrh močno poskočile.

Ekipa z Iberskega polotoka se bo najprej pomerila z Marokom, nato pa na papirju lahkih tekmecev zmanjka. V četrtfinalu bo nasprotnik boljši iz dvoboja med Portugalsko in Švico. Izrazita favorita v osmini finala sta tudi Francija, ki brani naslov, v dvoboju s Poljsko, ter Anglija na tekmi s Senegalom. A že v četrtfinalu se potem obeta še en velik evropski derbi za polfinalno vozovnico.

Na stavnica sta še vedno favorita Brazilija in Argentina.