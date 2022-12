V Maroku ni bilo potresa, v Bruslju manjši

V Casablanci so sinoči dobro prenesli poraz Maroka v polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju, večina navijačev pa se veseli sobotne tekme za tretje mesto proti Hrvaški. Zato pa je imela policija več težav v Bruslju, kjer je po izgredih aretirala približno 100 ljudi.

V Maroku so so se številni navijači z velikim razočaranjem odzvali na poraz proti Franciji z 0:2, vendar pa so vseeno s ponosom pospremili prvo afriško reprezentanco med najboljšimi štirimi na svetu.

V Casablanci je marsikdo zapustil kavarne na pločnikih vidno razočaran, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ko je Francoz Randal Kolo Muani v 79. minuti dosegel drugi gol. A večina Maročanov je do zadnje minute spodbujala svojo reprezentanco pred TV-ekrani.

Večina restavracij je bila sprva polnih. Marsikdo je imel po deževnem popoldnevu sedež že vnaprej rezerviran. A proti večeru je dež ponehal, poroča dpa, tako da so se številni navijači gnetli pred vhodi, da bi lahko uzrli zaslone.

Kljub porazu so številni Maročani s hupami in skandiranjem pokazali ponos nad ekipo. Maroška reprezentanca je postala prva afriška ekipa, ki se je uvrstila v polfinale mundiala.

Za Francijo se nihče ni preveč veselil, kavarna Cafe France v središču Casablance med tekmo skoraj ni imela gostov.

Maroški navijači so jo znali še bolj podkuriti, kot so sinoči. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

Medtem pa je bilo bolj vroče v Bruslju, kjer je lokalna policija aretirala 100 ljudi zaradi kršenja javnega reda, poškodovanja dveh policijskih vozil in prepovedanih ognjemetov, je poročala tiskovna agencija Belga s sklicevanjem na policijo.

Promet v delih mestnega središča je bil oviran. Spopadi med policijo in navijači so bili tudi v Antwerpnu, kjer je prav tako več navijačev končalo za zapahi, poroča dpa.

Fotografije iz belgijske prestolnice kažejo člane posebne policijske enote v polni opravi ter goreče kupe smeti. Vendar pa je na fotografijah Belge moč videti tudi meščane, ki so zvečer začeli čistiti ulice.

Medtem pa je bilo v Berlinu vse mirno po maroškem porazu, večina navijačev je po tekmi hitro odšla domov, so za dpa sporočili iz policije. Sicer so bili policisti v pripravljenosti – predvsem za primer zmage maroške ekipe. V eni od berlinskih četrti so navijači pripravili kratek ognjemet.