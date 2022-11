Panika pri Brazilcih, zvezdnik zaradi poškodbe brez Švice in Kameruna

Brazilski superzvezdnik Neymar bo izpustil tekmo proti Švici na svetovnem prvenstvu v Katarju, potem ko si je na uvodni tekmi proti Srbiji zvil desni gleženj, so sporočili iz brazilske reprezentance. Brazilski mediji navajajo, da sta tako Neymar kot prav tako poškodovani Danilo vprašljiva tudi za tekmo s Kamerunom. Brazilska nogometna izbrana vrsta je na svoji uvodni tekmi na letošnjem SP premagala Srbijo z 2:0 (0:0). Brazilce v skupini G naslednja tekma čaka v ponedeljek proti Švici, ki je bila z 1:0 boljša od Kameruna.

Neymar je utrpel poškodbo stranskih vezi gležnja, je v petek povedal zdravnik brazilske ekipe Rodrigo Lasmar. Napadalec se je poškodoval, ko je v drugem polčasu trčil z Nikolo Milenkovićem. Tridesetletni igralec Paris Saint-Germaina je poskušal nadaljevati, a je deset minut pred koncem tekme vseeno zapustil igrišče, kmalu po drugem golu Richarlisona za zmago Brazilije.

Neymarja so po tekmi v Dohi videli močno šepati, fotografije, ki so preplavile splet, pa so pokazale grdo oteklino na njegovem desnem gležnju. Iz brazilskega tabora so naknadno sporočili, da na ponedeljkovi tekmi proti Švici ne bodo mogli računati niti na Danila, desnega branilca, ki si je prav tako na tekmi s Srbijo poškodoval gleženj. »Neymar Junior in Danilo sta bila na pregledu z magnetno resonanco v petek popoldne. Pri obeh so bile vidne poškodbe vezi v gležnju. Igralca sta se vrnila v hotel, da bi nadaljevala fizioterapijo. Ta dva igralca ne bosta mogla igrati na naši naslednji tekmi,« je dejal zdravnik v posnetku, ki ga je objavila zveza.

Tudi Danilo ima poškodovan gleženj. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Brazilska drama

Brazilski mediji so postregli s še bolj dramatičnimi vestmi. Sklicujoč se na informacije iz brazilskega tabora napovedujejo, da bosta tako Neymar kot Danilo prisiljena izpustiti celoten skupinski del turnirja v Katarju, Braziliji pa bosta lahko pomagala šele v drugem delu prvenstva, ko se bodo začeli izločilni boji. Skladno s temi napovedmi Neymar in Danilo ne bosta mogla igrati tudi proti Kamerunu čez natanko sedem dni. Reprezentančni fizioterapevti seleçaa bodo seveda skušali oba pripraviti za čimprejšnjo vrnitev na igrišča v Katarju.

»Pomembno je, da ostanemo mirni in njuno stanje ocenjujemo sproti, dan za dnem. Naš načrt je, da ju pripravimo za preostanek tekmovanja,« je še dejal zdravnik brazilske izbrane vrste. Napadalec PSG je imel v zadnjih nekaj letih težave s poškodbo desne noge. Izpustil je Copo Americo 2019, ker si je strgal vezi v desnem gležnju, leta 2021 pa je bil zaradi podobne poškodbe levega gležnja odsoten več tednov v francoskem prvenstvu. Na tekmi proti Srbiji je bilo nad Neymarjem storjenih kar devet prekrškov, tako da je izvedel štirikrat več prostih strelov kot kateri koli drug igralec na letošnjem svetovnem prvenstvu doslej.

Nekdanji zvezdnik Barcelone, ki je za Brazilijo zbral 122 nastopov, je tokrat po fantastičnem začetku sezone s PSG, v katerem je na 20 tekmah dosegel 15 golov, v Katar prišel pripravljen in dobre volje. Neymar potrebuje le dva zadetka, da bi izenačil Pelejev rekord vseh časov, 77 golov za nogometno južnoameriško velesilo.