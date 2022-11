Zvezdniki prileteli na mavričnem letalu

Angleška nogometna reprezentanca, po Transfermarktu najdražja na svetovnem prvenstvu, je danes v Doho priletela s t. i. letalom Gay Pride, da bi kljubovala oblastem v tej nazadnjaški bližnjevzhodni državi.

Ekipa treh levov se je v Birminghamu vkrcala na airbus A350 družbe Virgin, ki nosi ime Rain Bow. V Katarju imajo stroge zakone proti skupnosti LGBT+, homoseksualnost se kaznuje z do sedmimi leti zapora. Letalo ima tudi vzdevek Oscar, po animiranem junaku, ki vihti britansko zastavo in nosi mavrične športne copate ter je upodobljen na sprednjem delu letala pod pilotsko kabino.

Angleško letalo pred vzletom. FOTO: FA

Harry Kane je eden od več kapetanov, ki bodo med mundialom sodelovali v akciji OneLove proti diskriminaciji. »Na več načinov izražamo podporo vključevanju in sprejemanju, na turnirju bomo nosili posebne trakove,« je povedal predstavnik angleške nogometne zveze FA. Nogometaše je pred sedemurnim letom nagovoril tudi princ William.

Fifa je sicer pozvala reprezentance, naj se osredotočijo samo na nogomet in se izogibajo političnim temam, toda angleški selektor Gareth Southgate je samo odmahnil z roko. »Gre za človekove pravice, zelo resno jemljemo vključevanje. Vedno smo bili odkriti do stvari, ki so pomembne,« je dejal Southgate in se odzval na besede ambasadorja SP, nekdanjega katarskega nogometaša Khalida Salmana za nemško postajo ZDF, češ da je homoseksualnost nekakšna bolezen.

Gareth Southgate se ne zmeni za nasvete Fife. FOTO: Darren Staples/AFP

»Tukaj morate sprejemati naše zakone. Homoseksualnost je haram, prepovedana. Gre za okvaro v možganih,« je dejal Salman, čigar intervju je bil takoj zatem prekinjen.