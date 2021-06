Spal je z žogo pod vzglavnikom

160

milijonov evrov po Transfermarktu je Mbappejeva vrednost na tržišču.

Kylin Mbappe je najvznemirljivejši napadalec na Euru 2020. FOTO: Franck Fife/AFP

31,3

km/h na uro je znašala najvišja Mbappejeva hitrost na tekmi proti Nemčiji

Kylian Mbappe in Paul Pogba je strašljiv francoski dvojec, ki tekmecem jemlje voljo. FOTO: Franck Fife/AFP

Tehnična komisija pri Uefa je za igralca tekme v velikem derbiju razglasila, navijaške simpatije so pripadle marljivemu, zadnji podajalec za nesrečni avtogolje bil, obrambne vajeti sta v svojih rokah zanesljivo držalain, ustvarjalen mlinčekje potrdil, da mu je vloga v reprezentanci pisana na kožo,je bil še v senci, a nadvse koristen,izjemno koristen,racionalen in neumoren kot Nemec …Toda v tem res izjemno delujočem francoskem kolesju, ki navdušuje tudi kapetana v vratih, je kolešček, ki ga trikolorom zavida ves svet –. Napadalec je še za stopnjo višje in mladenič, ki je v derbiju skupine F premikal münchenske meje.»On je tip nogometaša, ki neodločen izid lahko spremeni v zmago, poraz v remi in včasih tudi poraz v zmago. Ima talent in imeti takšnega igralca je res neverjetno. Ni vse v tem, kaj zmore, ampak kako bister je z žogo v nogah. Uporablja pamet, ko igra, in to mi je všeč. Srečni smo, da je Francoz,« je zelo natančno in jedrnato opisal svojega zvezdniškega rojaka nekdanji zbiralec naslovov z »Les Bleus«Na tribunah Allianz Arene ni bilo mogoče preslišati vzdihov, ko se je zapodil v šprint. Z 22-letnim Parižanom delita podobno igralsko pot: od pariškega »tehnološko-razvojnega centra« za najbolj nadarjene v Clairfontaineu do Monaca, kjer je sledilo brušenje in uveljavljanje v članski nogomet. Mbappe je francosko poglavje potegnil še do Paris St. Germaina.»Naredili smo vse,« se je tolažil nemški selektor, ki je bil prav tako zamišljen kot njegov varovanec. »Prav gotovo nismo bili slabši,« je dejal Bayernov zvezdnik. Nemci so se res lahko držali za glavo, v domala vseh statističnih kazalcih so bili boljši, Francozi niso zabili gola, a so izgubili.Statistika je bila zavajajoča, Mbappe pa resničen. Trikolori so zabil dva gola iz ofsajda, na naslednji tekmi Mbappejevih centimetrov čez mejo morda ne bo, a z vtisom, da igrajo toliko, kolikor potrebujejo, so tekmecem vlili strah v kosti. Mbappe statistično ni sprožil niti strela, celo med najhitrejšimi ni bil v prvih tekmah. Z najvišjo izmerjeno hitrostjo 31,3 km/h je zasedel šele 25. mesto, a vseeno pokazal, da je raketa, ki povzroča največ preglavic tekmečevim selektorjem. Veliko zadovoljstva pa francoskem selektorju, ki se zaveda, da Franciji ni treba ugajati v lepoti, ni ji treba stiskati tekmecev s posestjo žoge v nogah, le čakati mora, da bo »sin vetra« švignil enkrat, dvakrat, trikrat ...Kylian ima športne gene. Matije Alžirka po rodu in je nekdanja rokometašica, oče, Kamerunec in trener, je tudi njegov zastopnik. Odraščal je v pariški soseski Bondy v St. Denisu, simbolu socialne revščine. Pri Mbappejevih je že lep čas ni več. Sin Kylian je eden od najbolje plačanih športnikov na svetu. V novi sezoni bo njegova plača že 25 milijonov evrov.Oče je odkril sinovo veliko strast do nogometa.»Z žogo je hodil spat, vselej jo je imel pod vzglavnikom. Neverjetno strast neguje do nogometa. Mislim, da je obseden, 24 ur na dan, sedem dni na teden, lahko gleda štiri, pet tekem v zaporedju,« je opisal svojega zlata vrednega sina, ki mu gre vse po načrtih. Tudi kariera, v kateri ne zmaguje vedno in nabira izkušnje tudi v porazih. Francoski na euru bi bil presenetljiv po tem, kako zanesljivo in brez »metanja na glavo« so trikolori izpeljali prvi derbi. Slab dan pa bodo še imeli.