Komentar: Špancev nikdar ni zajela panika, kot da bi vedeli, kako bo

Igralec tekme med Realom in Liverpoolom je morda Thibaut Courtois, toda vratarji so le del ekipe, nekdo zabija tudi gole. Igralec sezone je Karim Benzema, dal je 15 golov, po tri tudi Chelseaju in PSG, tudi Liverpoolu ga je na nek način. Zakaj je zmagal Real? Ima izkušene igralce, ki jih je čez celotno špansko in Uefino sezono 2021/22 vodil izkušeni trener Carlo Ancelotti. V tekstu celoten komentar Tomaža Kavčiča po zmagi Reala nad Liverpoolom v finalu lige prvakov v Parizu.