Španci bodo ponudili priložnost Sloveniji z močno oslabljeno zasedbo

Če bi upoštevali dosežke na dosedanjih velikih tekmovanjih, slovenski nogometaši do 21. leta ne bi mogli dobiti zahtevnejšega tekmeca ob sredinem začetku evropskega prvenstva na domačih tleh. V Mariboru se bodo pomerili s španskimi vrstniki, ki so doslej petkrat osvojili naslov prvaka stare celine (nazadnje v letih 2011, 2013 in 2019) in še trikrat podprvaka (zadnjič 2017), del letošnje reprezentance pa je sodeloval tudi pri zmagoslavju selekcije U-19 na EP 2019. Toda letos niso mogli sestaviti sanjskega moštva, ali to ponuja priložnost izbrancem Milenka Aćimovića?