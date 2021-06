Španci in Hrvati zadevali za zgodovino

2

zmagi imajo Španci na evropskih prvenstvih proti Hrvatom, ki so ostali pri eni

Španski strelec Alvaro Morata si je po tekmi s Hrvaško iskreno oddahnil. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

22

golov je za Španijo dosegel Alvaro Morata

Če kdaj, je prav sinočipotreboval poljub sreče. Dočakal ga je v spektakularnem dvoboju osmine finala proti Hrvaški, ki je tretji dvoboj s Španijo na evropskih prvenstvih začela z nenavadnim vodstvom, a šele v srhljivi končnici z dvema goloma izsilila podaljšek. V njem je odločilni gol za 4:3 zabil prav najbolj kritizirani napadalec v moštvu selektorja. Španija je zmagala s 5:3 in bo igrala v petkovem četrtfinalu v Peterburgu proti Švici.Morati se po sinočnjem golu, 22. v reprezentančnem dresu, najbrž ne bo treba več skrivati pred »norci«, ki so mu po neučinkovitih predstavah na euru celo grozili s smrtjo.»Splačalo se je bojevati. Čeprav zadnji tedni niso bili najbolj prijetni zame, mi je večina v Španiji pomagala dvigniti glavo,« je bil srečen 28-letni Madridčan.Odleglo je tudi 51-letnemu Enriqueju, ki je ni podlegel pritisku ter zaupal napadalcu, za katerega so španski komentatorji dejali, da ni mož, ki bi navdihnil moštvo.»Veliko sem govoril z reprezentančnim psihologom,« je priznal napadalec Juventusa, v minuli sezoni posojen španskemu prvaku Atleticu.»Epska tekma, ne pomnim, da bi pet minut pred koncem ljudje vstajali in ploskali. Unai je soigralcem pokazal, da je pomembno, kakšen odnos imaš do storjene napake. Pokazal je osebnost. Ne želim videti drugačnega Alvara. To je Alvaro, ki me preseneča in ima osebnost ter prenaša, česar si nihče ne želi. Vesel sem zanj,« je Enrique izpostavil junaka, ki sta hodila po robu prepada.Toda v najbolj razburljivi tekmi eura, polni zasukov, odličnih potez, številnih napak, je bilo junakov veliko, vključno z največjim tragičnim junakom prvega polčasa, španskim vratarjem, ki je v 20. minuti Pedrijevo podajo izpustil pod nogama. Pri izenačujočem goluje hrvaški kapetanponorel. Neodgovornije pred akcijo za izenačenje šel menjat čevlje, s čimer so imeli Španci igralca več na igrišču.Španski osmoljenec, Bask iz Athletica, se je oddolžil v podaljšku, saj je preprečil popoln hrvaški zasuk, ki bi gotovo bil zapisan z velikimi črkami v zgodovini evropskega nogometa. A tekma se je že zapisala, saj je prvič na zaključnem turnirju stare celine padlo kar osem golov.Uporni Hrvati so v jurišu podaljšek ujeli v sodnikovem dodatku. Glavne vloge so pripadle rezervistoma,in, ki sta z goloma v 85. in 92. minuti dvoboj zapeljala v zadnjih 30 minut. Tam je vajeti v svoje roke prevzel še en rezervist, v Zagrebu pri Dinamu vzgojen fant, a v španski majici.je pri zadnjih španskih golih podal strelcema. Ob koncu je zatresel vratnico. »On je naredil razliko,« je Olma pohvalil komentator španskega moštva pri Uefi. A tehnična komisija je za igralca tekme izbrala kapetana zmagovalcev»Zabiti pet golov in napredovati še vedno nakazuje, da se moramo izboljšati. Toda uvrstitev v četrtfinale pomeni, da smo dobro moštvo. Bili smo dobri tudi zdaj, intenzivni, premagali smo zelo dobrega nasprotnika. Rastemo iz tekme v tekmo,« je zatrdil Busquets.Hrvaška javnost je bila kljub porazu zadovoljna. »Ne skrbi nas prihodnost. Na vidiku je nov odličen rod,« so skoraj družno komentirali poraz v zgodovinski tekmi.»Dobro smo igrali, dali vse od sebe, pri 3:3 imeli priložnosti, a se nam ni izšlo. Naš cilj je bila uvrstitev v izločilne boje, naleteli smo na močno Španijo,« je razmišljal hrvaški selektor