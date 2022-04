»Rumena podmornica« potopila Bayern, »beli balet« plesal po robu prepada

Kot prvi so se v polfinale lige prvakov uvrstili nogometaši Villarreala, ki so presenetljivo izločili favorizirane zvezdnike münchenskega Bayerna. Potem ko so Španci prvi medsebojni dvoboj pred svojimi navijači dobili z 1:0, so v povratni tekmi v gosteh iztržili neodločen izid 1:1. Med najboljša štiri moštva so se po pravi srhljivki kljub domačemu porazu (2:3) proti igralcem Chelseaja uvrstili tudi nogometaši madridskega Reala.

Londončani so v španski prestolnici napadli na vso moč in že na začetku drugega polčasa izničili zaostanek s prvega četrtfinalnega dvoboja (1:3). Za vodstvo Chelseaja z 2:0 sta zadela Mason Mount (v 15. minuti) in Nemec Antonio Rüdiger (51.). Ko je nato Rüdigerjev rojak Timo Werner v 75. minuti povišal na 3:0, se je že zdelo, da bo v polfinale napredovalo londonsko moštvo.

Timo Werner je takole popeljal Chelsea v vodstvo s 3:0. FOTO: Juan Medina/Reuters

Toda že pet minut pozneje se je po imenitni podaji Hrvata Luke Modrića med strelce vpisal še Brazilec Rodrygo, ki je znižal na 1:3 in tako rešil Real pred izpadom. V podaljšku je nato zablestel še francoski as Karim Benzema, ki je zabil drugi gol za Madridčane, s katerim je »belemu baletu« priigral tudi nastop v polfinalu.

»Nismo se vdali. Vseskozi smo verjeli, da nam lahko uspe. Pokazali smo značaj. Pri tem so nam bili v veliko pomoč navijači. Čeprav smo zaostajali že z 0:3, so nas še vedno spodbujali. Na koncu smo doživeli poraz, ki pa je bil sladek,« je dejal Modrić, ki so ga razglasili za najboljšega igralca tekme.

»Porazi zmeraj bolijo, toda ničesar nam ni treba obžalovati. Zaradi napak, ki smo jih delali na prvi tekmi, smo se znašli v zelo težkem položaju. Toda igrali smo, kot smo si želeli igrati. Pokazali smo kakovost in zaslužili bi si napredovanje. Vendar pa nam tokrat ni bilo usojeno. Preprosto smo imeli smolo,« je ocenil Thomas Tuchel, trener Chelseaja.

Nogometaši Villarreala so se takole veselili napredovanja v polfinale lige prvakov. FOTO: Jose Jordan/AFP

Chukwueze utišal Allianz Areno

V Münchnu je po zadetku poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega v 52. minuti dolgo kazalo na podaljšek, toda dve minuti pred koncem rednega dela je v polno zadel tudi Samuel Chukwueze in utišal domače navijače na Allianz Areni. Na ta način je 22-letni Nigerijec zagotovil Villarrealu napredovanje s skupnim izidom 2:1, saj je Bavarcem zmanjkalo časa za še en zadetek.

»To je neverjetno. Za ta podvig smo morali trdo garati. V obeh tekmah smo zelo trpeli in dosegli imeniten uspeh za Villarreal. Zdaj smo v polfinalu, toda želimo si še več. Vemo, da lahko povzročimo težave prav vsakemu moštvu,« je ocenil branilec »rumene podmornice« Raul Albiol.

V nemškem moštvu kajpak niso skrivali razočaranja. »Težko je sprejeti ta neuspeh. S pomočjo navijačev smo pritiskali in pritiskali, verjetno bi morali narediti več pred vrati Villarreala. Ne vem, kaj naj sploh še rečem,« je po izpadu dejal Thomas Müller, dolgoletni član Bayerna.