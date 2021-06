Španci na domači premieri razočarali

Derbi četrtega dne na evropskega prvenstvu v nogometu prav posebej ni očaral niti stroke niti domačih privržencev, ki so na premieri v Sevilli pričakovali zmago svoje Španije proti Švedski. Tekmo je brez kakšnih posebnih zapletov sodil Slovenec Slavko Vinčić, v igri so prevladovali gostitelji in bili pogosto pri žogi, kot smo to že vrsto let vajeni ob spremljanju Barceloninih tekem. Razmerje posesti žoge je bilo 75:25, Švedi pa so se disciplinirano in po skandinavsko bojevito branili ter osvojili želeno točko.



Res je prav ob koncu Robin Olsen, čuvaj mreže rumeno-modrega moštva, sicer član Evertona, dvakrat rešil soigralce, toda tudi Švedi, tukaj brez svojega najbolj prepoznavnega nogometaša Zlatana Ibrahimovića, so med tekmo obžalovali dve zreli priložnosti za zmago. V Španiji pa so bili po razpletu premiere brez golov zelo glasni privrženci madridskega Reala, saj tokrat pri državni reprezentanci ni prav nikogar iz omenjenega velikana evropskega nogometa.





