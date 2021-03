Španci so Nemcem zabili pol ducata golov, Grkom komaj enega

Zlatan Ibrahimović se je vrnil in podal za edini švedski gol v zmagi proti Gruziji. FOTO: Pontus Lundahl/AFP

Reprezentance iz skupine C1 lige narodov, v kateri je bila zmagovalka Slovenije, so bila v kvalifikacijskem štartu za nogometno svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto zelo uspešne. Presenečenje je v Španiji pripravila Grčija z 1:1, Moldavija je doma proti Ferskim otokom iztržila točko. Čaka se le še na prvi nastop Kosova, ki bo v nedeljo gostil Švedsko z. Milanov zvezdnik je vrnitev v reprezentanco po petih letih začinil z asistenco za edini švedski gol in zmago proti Gruziji.Španski štart je zabelila manjša polemika o ravnanju selektorja, ki je ob odmoru pri vodstvu z 1:0 v slačilnici pustil. Prav njegova zamenjavaje 10 minut pred koncem tekme storil prekršek za enajstmetrovko, ki je Grkom prinesla prvo točko. A tudi Ramos, ki je po daljši odsotnosti po poškodbi igral le eno klubsko tekmo, ni imel najbolj posrečenega večera. Kar šest od dvanajstih podaj je zgrešil.»Ramos je povsem O.K. Že pred tekmo smo se odločili, da bo igral le prvi polčas,« je pojasnil Enrique, ki je v primerjavi z domala popolno zadnjo tekmo v ligi narodov proti Nemčiji, ki jo je Španija premagala s kar 6:0, zamenjal le dva igralca. »Ni bilo svežine in moči v zadnji tretjini igrišča,« je še razkril glavno slabost španski selektor.