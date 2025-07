Tadej Pogačar je pogrešal svojo mavrično majico

V nadaljevanju preberite:

Če so prireditelji 112. dirke po Franciji želeli spektakel tudi v 3. etapi, se jim to ni posrečilo. Ravninska preizkušnja od Valenciennesa do Dunkerqua je bila zaradi nasprotnega vetra 178-kilometrska uspavanka, ki jo je naposled v šprintu dobil belgijski as Tim Merlier (Soudal Quick Step). Upati je, da v preostanku dirke ne bo veliko podobnih dni, še posebej, ker so za največ razburjenja poskrbeli padci.

Naloga dneva za ekipo UAE Tadeja Pogačarja je bila poleg tega, da je kapetan varno prikolesaril v cilj, tudi to, da je slekel pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Da se je to z gotovostjo zgodilo, je športni direktor Andrej Hauptman v »napad« poslal Tima Wellensa, ki je 40 kilometrov pred ciljem dobil edini gorski cilj 4. kategorije na Côte de Cassel in s tem tudi edino razpoložljivo točko, s katero je prevzel vodstvo.