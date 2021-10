Spektakel, drama, toča golov ter ljubezen para Messi-Mbappe

V nadaljevanju preberite:

Po treh kolih lige prvakov »visijo« Inter, Milan, Barcelona in Manchester United, štirje člani dvanajsterice, ki so želeli aprila doseči, da bi igrali le še med seboj v tekmovanju zaprtega tipa, številni drugi člani dvanajsterice odpadnikov – v kateri so ostali še trije – pa imajo na igrišču velike težave z navidez slabšimi klubi. Kaj smo doslej videli v ligi prvakov, zakaj bo najmanj tako spektakularno tudi čez dva tedna in kaj lahko pričakujejo navijači Jana Oblaka in madridskega Atletica?