Spektakel v Mariboru, v katerem bi šampionski ples imeli Prekmurci

Napočil je tudi dan za veliki finale 30. državnega prvenstva v samostojni Sloveniji in največji vrhunec 36., zadnjega kola bo v hramu slovenskega nogometa. Ljudski vrt ne bi mogel biti boljše prizorišče in tudi tekmeca sta prava. Bo Maribor osvojil že svoj 16. naslov prvaka ali Mura, kot lani Celje, prvega? To je vprašanje, na katero bo odgovor znan drevi okoli 22. ure. Vijoličnim zadostuje že neodločen izid, Muri za prvo veliko zmagoslavje le zmaga.