Spektakel v Stockholmu že zagotovil lepšo ozimnico Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna barka je preživela tudi drugi spopad z vikingi v pičlih treh dneh, z dragocenim remijem v Stockholmu (1:1) si je priigrala obstanek v Uefini ligi narodov B, kar je lepa popotnica tudi za štart kvalifikacij za evropske prvenstvo v Nemčiji 2024. Spektakularen derbi s Švedsko je zaznamoval tudi velemojstrski gol slovenskega najstnika Benjamina Šeška.

Preberite, kako je prišlo do remija v Stockholmu, kako je potekal dvoboj med Švedsko in Slovenijo in kakšne ocene za (ne)opravljeno v zadnji tekmi lige narodov smo namenili Slovencem.