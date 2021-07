Spinazzola: Odštevanje se je že začelo

talijanski nogometaš, ki si je na četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva ob zmagi Italije nad Belgijo huje poškodoval ahilovo tetivo, je danes uspešno prestal operacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.Spinazzola je po poškodbi v 79. minuti sam zahteval menjavo, nato pa so ga na nosilih odnesli z igrišča. Kot poroča Ansa, so nogometaša operirali na Finskem, poseg pa je potekal uspešno. Italijani so po njegovi poškodbi sicer ostali brez pomembnega moža v boju za finale, v torek njegove soigralce čaka polfinalni obračun s Španci.Enega najbolj vidnih členov azzurrov na tem tekmovanju pa čaka približno pol leta okrevanja. Po operaciji naj bi se vrnil v domovino, a bo, če bo Italija prišla do finala, nato z ekipo odpotoval v London, kjer bo v nedeljo zadnje dejanje letošnjega Eura.»Operacija je bila uspešna. Hvala vsem za vašo podporo. Ogromno vas je bilo,« je na družbenih omrežjih sporočil nogometaš in dodal, da komaj čaka nadaljevanje prvenstva, ki bo sicer potekalo brez njegove pomoči na igrišču: »Odštevanje se je že začelo. Se vidimo!«