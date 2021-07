Spodnja Šiška in Savo Milošević aduta za napredovanje Olimpije

Prvi po legendarnemu Branetu Oblaku

Zeleno-belim se splača zmagati, saj bi dobili tudi v naslednjem kolu premagljivega tekmeca. FOTO: Leon Vidic



Premagovala je slabe, s še slabšimi pa je praviloma izgubljala

Ljubljančani bodo odigrali prvo letošnjo evropsko tekmo na štadionu v Spodnji Šiški. FOTO: Leon Vidic

Naposled se bosta predstavila ljubljanskim nogometnim privržencem tudi Olimpija in njen trener. S kom v glavnih vlogah, v kakšni igralni podobi in še marsikaj bodo zeleno-beli nogometaši razkrili na današnji prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Malteška ekipa je gotovo pravšnji uvodni tekmec za Ljubljančane v Evropi. Zaradi zamenjave travnate površine v Stožicah bo Olimpija malteškega tekmeca Birkirkaro gostila ob 18. uri na priljubljenem štadionu ŽAK v Spodnji Šiški.Kot je že v njeni navadi, je tudi letos Olimpija vse od prihoda predsednika Milana Mandarića tik pred zdajci kadrovala in dopolnjevala svoje moštvo, v katerem ni manjkalo pripravljalnih padcev in vzponov. Eden od zdrsov, četudi zunaj igrišča, bo še buril duhove in je bil najbrž usoden za dvojec, po vsej verjetnosti tudi za vratarja, toda za nogometni tabor je bolj kot črna kronika pomembnejša rubrika šport.Po Branetu Oblaku tako slovito igralsko ime, kot je 47-letni Savo Milošević, še ni sedelo na Olimpijinem trenerskem stolčku. Tudi zanj je Olimpija precejšnja neznanka in on zanjo. Kaj zmore kot trener, ki nima prav veliko strokovnih izkušenj? Le eno sezono (2019/20) je samostojno vodil beograjski Partizan, lanskega septembra pa odstopil, ker je na prvenstveni tekmi proti Vojvodini v sodnika zalučal plastenko. Pred tem je Partizan popeljal v evropsko ligo.Če se ni obdal z ustreznimi sodelavci ali prišepetovalci, bo imel skoraj zanesljivo določene težave. Še večje bo imel v slovenskem prvenstvu, v katerem je zaradi višje sile ostal prikrajšan za tekmovalno generalko pred današnjim dvobojem z malteškim tekmecem Birkirkaro, četrtim iz minule sezone v tamkajšnjem prvenstvu. Ta je že dvakrat izzval Maribor, v nekdanjem pokalu Intertoto leta 2007, nato pa še v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov. Prvič je bil skupni izid 5:1, drugič 2:0 za Maribor. Tradicija je torej na strani slovenskega kluba.Olimpija v zadnjih petih letih nima kdo ve koliko sreče v prvem ali drugem kolu kvalifikacij v evropskih pokalih. Premagovala je slabe, s še slabšimi pa je praviloma izgubljala. Lansko leto ni izrabila imenitne priložnosti, ko je bila gostiteljica na obeh kvalifikacijskih tekmah in je po srečnem napredovanju in zmagi v podaljšku proti islandskemu Vikingurju v 2. kolu izgubila proti Zrinjskemu.»Sestavljamo mozaik in mislim, da bo šlo odslej le še na bolje. Z Birkirkaro smo se seznanili. Vemo, kaj ta tekma in napredovanje pomenita za naš klub,« je po zadnji preizkušnji proti drugoligašu Jadranu (4:1), ki ga je Olimpija strla šele v zadnjih minutah, povedal povratnik med zeleno-beleV kadru ne bo, ki ga je poškodba za dlje časa oddaljila z nogometnih igrišč. Šel bo na operacijo križnih vezi. Ljubljančani se ne morejo pritoževati, da jim žreb ni namenil sreče. Priložnost morajo zagrabiti za roge, saj je nagrada za napredovanje prav tako privlačna: premagljiv zmagovalec dvoboja med makedonskim Škupijem in portugalsko Santo Claro, slednja prihaja z Azorov.