Spopad Anglije in Italije na polnem Wembleyju vrhunec eura 2020

V nadaljevanju preberite:

Tudi najboljši filmski režiserji bi težko izbrali boljši finale evropskega prvenstva, kot ga bomo gledali v nedeljo zvečer (21) v Londonu. Italija in Anglija sta vendarle gostiteljici eura in premoreta reprezentanci, ki sta doslej morda pokazali največ. Spektakla na londonskem Wembleyju ne more preprečiti niti zaprta meja Velike Britanije, saj bo štadion pokal po šivih, zato lahko upravičeno pričakujemo eno najboljših nogometnih tekem zadnjih let. Angleže je res zajela evforija, v svoji dramatičnosti gredo seveda predaleč, toda tu na Otoku enostavno obožujejo velike zgodbe, zgodovinske primerjave in na splošno prisegajo na čustveno obarvana sporočila. Preverite, kaj nas čaka v nedeljo zvečer.