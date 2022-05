Spopad Realovega leska in Liverpoolove strasti

V nadaljevanju preberite:

Philipp Lahm se je v kolumni spomnil nekaterih velikih zasukov in tudi zgodb s svojim Bayernom. Kaj pravi o Karimu Benzemaju in sploh Realovem kultu, kako gleda na rojaka Jürgna Kloppa, najbolj priljubljenega Nemca v delavskem in pristaniškem Liverpoolu, ter na njegove fante, ki črpajo navdih tudi iz dramatičnih zgodb preteklosti? In zakaj bo Lahm danes užival v pariškem finalu?