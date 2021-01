Šporar dvignil prvo lovoriko na Portugalskem

Porro zadel za lovoriko

Portugalski ligaški pokal, finale

Sporting s slovenskim napadalcemje v finalu portugalskega ligaškega pokala z 1:0 premagal Brago in tretjič osvojil lovoriko v tem tekmovanju.26-letni slovenski reprezentant je za lizbonsko moštvo igral dobrih 30 minut, po zadnjem sodniškem pisku pa se je veselil svoje prve lovorike na Portugalskem.Glavni sodnikje imel v finalu veliko dela, pokazal je 8 rumenih in 3 rdeče kartone. Zanimivo, da je z igrišča poslal več trenerjev kot igralcev, saj je v 33. minuti izključil oba trenerja, Sportingovegain BraginegaSporting je s 3 lovorikami drugo najuspešnejše moštvo v portugalskem ligaškem pokalu, na prvem mestu je Benfica s 7 naslovi.Edini gol na tekmi je v 41. minuti dosegel, ki je na desni strani stekel na globinsko podajo in natančno zadel v daljši vratarjev kot.Slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar je v igro vstopil v 59. minuti. Pri minimalnem vodstvu je v 81. minuti dočakal priložnost za podvojitev vodstva, vendar je streljal v vratarjaTudi Braga ni bila brez priložnosti. Napadalecje 71. minuti stresel prečko, zadetekv 85. minuti je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, ob prostem streluv 97. minuti pa je dobro posredoval vratarSporting - Braga 1:0 (Porro 41.)Šporar je igral od 59. minute za Sporting